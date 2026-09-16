ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್: ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪವಾಡ!!
How to get rid of bathroom smell with a simple baking soda trick: ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿ ಬಾತ್ರೂಂಗೆ ಹೋಗುವಂತಾದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾತ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಹಾರ ಓದಿ.
ಬಾತ್ ರೂಮ್ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ
ಅತಿಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾತ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಬಾತ್ ರೂಂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಲೇಖನವ್ನೇ ಓದುತ್ತೀದ್ದೀಿ. ಬಾತ್ ರೂಂ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಬಾತ್ ರೂಮ್ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯಲು ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸಾಕು
ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಬಾತ್ ರೂಂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಪರಿಹಾರ ಏನು ಎಂಬುದೇ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸುಲಭ. ಇಂತಹ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದುಬಾರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥ. ಇದು ದುಬಾರಿಯೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆಂದೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಜಾಗಗಳು, ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಕೊಳೆಯಿಂದಲೇ ವಾಸನೆ ಬರುವುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರಿದ್ದರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಆಗಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಹೌದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪದಾರ್ಥನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾತ್ ರೂಂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನ ತಡೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್.
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಬಾತ್ರೂಂ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನೀರಿಗೆ ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕು. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತೇವವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ದಿನನಿತ್ಯವಲ್ಲ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತೇವಾಂಶವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ.
ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಡಿ
ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗಲೂ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕೊಳೆಯಾದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ, ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡಿ, ಗಾಜು ಕೊಳೆಯಾದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಳಸುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಡ್ರೈನ್ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡ್ರೈನ್ನಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನಾಳೆ ತೊಳೆದರಾಯ್ತು ಎಂದೋ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೇ ಅಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ. ಡ್ರೈನ್ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಆಗಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕಾಣುವ ಕೊಳೆ ಅಥವಾ ಕಸ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈನೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಣಗಿರಲಿ, ಗಾಳಿ ತಣ್ಣಗಿರಲಿ!
ಕೇವಲ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾತ್ ರೂಂ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ಹಸಿಯಾಗಿರದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುಬೇಕು. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ನೆಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಾತರೂಂ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾತ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯೂ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಸರಳ ಉಪಾಯ, ಆದರೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ
ಬಾತ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿನ ದೈನಂದಿನ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರವಾಗದು ಎಂಬುದು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ವಾಸನೆ ಡ್ರೈನೇಜ್, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.
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