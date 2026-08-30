ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ’ (KBC) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಮನವಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ’ (KBC) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಮನವಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ‘ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ’ ಎಂದು ತಂದೆಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾಶಿಮ್ನ ವಿಶಾಲ್ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ರಾಥೋಡ್ KBCಯ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಏರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಒಂದು ‘ಚೋಟಿ ಸಿ ನೌಕ್ರಿ’ (ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ) ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು.
ವಿಶಾಲ್ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾವುಕ
ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿಧಿ ಸೋಲಂಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ KBC ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ದಿನಗೂಲಿ ಅವಲಂಬಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲ್ ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆ ದಿನದ ವೇತನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಹಣವೂ ಅದರಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಅವರದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರಿದ್ದು, ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ’
ವಿಶಾಲ್ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ತಂದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ; ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಅನೇಕರ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮನವಿಗೆ KBC ನಿರೂಪಕ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು. ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರು ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಬಳಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೂ, ತಂದೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆಯೇ ಇತ್ತು.
₹1 ಲಕ್ಷ ಗೆದ್ದರೂ ತಂದೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ₹1 ಲಕ್ಷ ಗೆದ್ದರು. ಹಣ ಗೆದ್ದ ಸಂತೋಷ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಂದೆಯ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯೇ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
‘ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ’ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಕಥೆ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ವಿಶಾಲ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗರು, “ಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾಯ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು” ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, “ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, “ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ” ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಒಂದು KBC ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
2000ರಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ KBC
‘ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ’ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 2000ರಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ KBC ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸಿಗಿಂತಲೂ, ‘ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ’ ಎಂಬ ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮನವಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.