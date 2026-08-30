ಡೇಟ್‌ಗೆ ಮುನ್ನ ಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್ ಬಳಸದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೇಹದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ‘ಫೆರೋಮೋನ್-ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್’ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೇಹದ ವಾಸನೆ ಮಾನವ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಫೆರೋಮೋನ್‌ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ.

ಡೇಟ್‌ಗೆ ಮುನ್ನ ಸ್ನಾನ, ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್‌ಗೆ ನೋ! ‘ಫೆರೋಮೋನ್-ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್’ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವಿಚಿತ್ರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ವೊಂದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ‘ಫೆರೋಮೋನ್-ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಯುವಕರು ಡೇಟ್‌ಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ, ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್ ಬಳಸದೇ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೇಹದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನ ಹಿಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆ.

‘ಲುಕ್ಸ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್’ನ ಹೊಸ ರೂಪವೇ?

ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ‘ಲುಕ್ಸ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್’ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲುಕ್ಸ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ನೋಟ, ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫೆರೋಮೋನ್-ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾಸನೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

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ಫೆರೋಮೋನ್‌ಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆಯೇ?

ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೆರೋಮೋನ್‌ಗಳು ಸಂಗಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫೆರೋಮೋನ್‌ಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಣಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ.

ಮಾನವ ದೇಹದ ವಾಸನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ವಾಸನೆಗೆ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಆಹಾರ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.

‘ಬೆವರುವ ಟಿ-ಶರ್ಟ್’ ಅಧ್ಯಯನ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು?

1995ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘Sweaty T-shirt’ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು MHC ಎಂಬ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೀನ್‌ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೇಹದ ವಾಸನೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದವು.

ಆದರೆ ನಂತರದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು “ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್

‘ಫೆರೋಮೋನ್-ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್’ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ತಮಾಷೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯುವಕರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೇಹದ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸೂತ್ರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ.

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