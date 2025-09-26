ಮಹಾಮೋಸ ಪಿತೂರಿ ಪಟಾಲಂ: ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಂಚು ಬಯಲು, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ!
ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಪಿತೂರಿ ಪಟಾಲಂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಕುತಂತ್ರ. ಪೈಸಾ, ಪ್ರೈವೇಟ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಹೋದರೂ ಸಂಚು ವಿಫಲ. ಅಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದ ಹಿಂದೆ ವಿಪಕ್ಷ-ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾದಾಟ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ, ಪಿಐಎಲ್ ವಜಾ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ—all ಸೇರಿ ಮಹಾಮೋಸದ ಜಾಲ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
