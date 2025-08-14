MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Coolie Movie: ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಚಿನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ!

ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್‌, ಉಪೇಂದ್ರ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್‌ ನಟನೆಯ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

Padmashree Bhat
Published : Aug 14 2025, 11:48 PM IST
ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಹಾಗೂ ಲೋಕೇಶ್‌ ಕನಕರಾಜ್‌ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಆಕ್ಷನ್‌ ಸಾಹಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಕಮಾಲ್‌ ಮಾಡಿದೆ. 

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 'ಕೂಲಿ' ಮೇನಿಯಾ..! ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳೆಲ್ಲಾ ರಜನಿಮಯ..!
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 'ಕೂಲಿ' ಮೇನಿಯಾ..! ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳೆಲ್ಲಾ ರಜನಿಮಯ..!
ಅಭಿಮಾನದ ಹುಚ್ಚು.. ಕೈ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಟ್ಯಾಟೂ: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಟಿ!
ಅಭಿಮಾನದ ಹುಚ್ಚು.. ಕೈ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಟ್ಯಾಟೂ: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಟಿ!
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಬರ್ತಿದೆ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಮೊದಲ ಹಾಡು.. ಅಂದೇ ಏನಾಗಲಿದೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪಾಡು?
ಬರ್ತಿದೆ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಮೊದಲ ಹಾಡು.. ಅಂದೇ ಏನಾಗಲಿದೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪಾಡು?
Dr Vishnuvardhan Memorial: ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಅಂಬರೀಶ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ?
Dr Vishnuvardhan Memorial: ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಅಂಬರೀಶ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ?
ಧ್ರುವ 'ಕೆಡಿ' ಅಡ್ಡಾದಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್ ಸರ್​ಪ್ರೈಸ್; ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಿಚ್ಚನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಲ್!
ಧ್ರುವ 'ಕೆಡಿ' ಅಡ್ಡಾದಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್ ಸರ್​ಪ್ರೈಸ್; ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಿಚ್ಚನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಲ್!
'ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಫಿಯಾ' ಅಂದವರಿಗೆ ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತರ; ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವ್ರು ಕೌಂಟರ್‌ ನೋಡಿ ತತ್ತರ!
'ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಫಿಯಾ' ಅಂದವರಿಗೆ ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತರ; ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವ್ರು ಕೌಂಟರ್‌ ನೋಡಿ ತತ್ತರ!
Kantara Cinema Heroine: 'ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋʼ ಸಿನಿಮಾ ಪುಟ್ಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಈಗ 'ಕಾಂತಾರ-1'ನಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಕನಕಾವತಿ
Kantara Cinema Heroine: 'ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋʼ ಸಿನಿಮಾ ಪುಟ್ಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಈಗ 'ಕಾಂತಾರ-1'ನಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಕನಕಾವತಿ
ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಗಳು; ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರಾಧನಾ!
ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಗಳು; ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರಾಧನಾ!

KBCನಲ್ಲಿ ‘ಆಪರೇಷರ್ ಸಿಂಧೂರ​’ ಸಾಹಸಿಗರು: ವೀರವನಿತೆಯರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಸಲಾಂ
KBCನಲ್ಲಿ ‘ಆಪರೇಷರ್ ಸಿಂಧೂರ​’ ಸಾಹಸಿಗರು: ವೀರವನಿತೆಯರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಸಲಾಂ
ಸನ್ನಿಗಿಂತ ನಾನೇನ್ ಕಮ್ಮಿ? ಸನ್ನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ ತನಗ್ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ ಶಕೀಲಾ!
ಸನ್ನಿಗಿಂತ ನಾನೇನ್ ಕಮ್ಮಿ? ಸನ್ನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ ತನಗ್ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ ಶಕೀಲಾ!
ಅಭಿಮಾನದ ಹುಚ್ಚು.. ಕೈ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಟ್ಯಾಟೂ: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಟಿ!
ಅಭಿಮಾನದ ಹುಚ್ಚು.. ಕೈ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಟ್ಯಾಟೂ: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಟಿ!

ಅನಾಮಿಕನ ಹಿಂದಿದ್ಯಾ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಹುನ್ನಾರ? ಕೈ ಪಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಪಸ್ವರದ ಧ್ವನಿ!
ಅನಾಮಿಕನ ಹಿಂದಿದ್ಯಾ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಹುನ್ನಾರ? ಕೈ ಪಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಪಸ್ವರದ ಧ್ವನಿ!
ತಂದೆ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಮಗನ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು; ‘ದೃಶ್ಯ’ ಚಿತ್ರ ನೆನಪಿಸುವ ತಂದೆಯ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ
ತಂದೆ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಮಗನ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು; ‘ದೃಶ್ಯ’ ಚಿತ್ರ ನೆನಪಿಸುವ ತಂದೆಯ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ
ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಕಿದ 10 ವರ್ಷದ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತ; ಆತನಿಗಾಗಿ ಗಂಡನ ಉಸಿರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು ಹೆಂಡತಿ!
ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಕಿದ 10 ವರ್ಷದ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತ; ಆತನಿಗಾಗಿ ಗಂಡನ ಉಸಿರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು ಹೆಂಡತಿ!

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!