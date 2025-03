ಖಡಕ್‌ ವಕೀಲರಾಗಲು ಹೋಗಿ ಸಿಎಂ ಆದ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

Jagadish Shettar ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಪರಿಚಯ..!. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಾಯಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫು -ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನಾವರಣ. ಮಾಜಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಾಯಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫು -ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನಾವರಣ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದ ನಂ.1 ಲಾಯರ್ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?. ಖಡಕ್ ವಕೀಲರಾಗಲು ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!. ‘ಮರೆಗುಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು’ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?. ಶಾಸಕ, ಮಂತ್ರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸ್ಪೀಕರ್, ಸಂಸದ..! ಧಾರವಾಡದ ಕೇಸರಿ ವೀರನೀಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಪ್‌ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. Jagadish Shettar In Suvarna News | Jagadish Shettar | Jagadish Shettar Member of the Lok Sabha | Jagadish Shettar Interviews | ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ | Kannada Interviews | Jagadish Shettar Wife Shilpa Shettar Suvarna News | Kannada News | Asianet Suvarna News | Latest Kannada News | Suvarna News 24x7 | ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ | ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ | Karnataka Political Updates Suvarna News Live: https://www.youtube.com/live/R50P2knCQBs?feature=shared