ಬ್ರ್ಯಾಟ್: ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ-ಶಶಾಂಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ
ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಚಿತ್ರವು ಶಶಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಚಿತ್ರವು ಶಶಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ರೋಚಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. "ನಾನೇ ನೀನಂತೆ" ಸಾಂಗ್ 26 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಗಂಗಿ ಗಂಗಿ ಹಾಡುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಮನೀಶಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
Related Video
Entertainment
News
25:10
Now Playing
06:27
Now Playing
Sports
04:21
Now Playing