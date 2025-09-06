MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Love You Monika ಎಂದು ಕುಣಿದಿದ್ದ ಸೌಬಿನ್‌ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿದ್ರಾ ನಟ?

ಲವ್ ಯು ಮೋನಿಕ ಅಂತ ಮಸ್ತ್​ ಡಾನ್ಸ್​ ಮಾಡಿ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್​​ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋ ಮಂಜು ‘ಮಂಜ್ಞುಮೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್​​ ಸೌಬಿನ್​ ಶಾಹಿರ್​​​ಗೆ ಕಂಠಕವೊಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದು 200 ಕೋಟಿಯ ಕಂಟಕ 

Padmashree Bhat
Published : Sep 06 2025, 10:19 AM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ‘ಕೂಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟ ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್​. ರಜನೀಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ‘ಕೂಲಿ’ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರೂ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೈನ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಸೌಬಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಲವ್ ಯು ಮೋನಿಕಾ ಡಾನ್ಸ್.. 

