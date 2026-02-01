30x40 ಸೈಟ್ನಿಂದ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ; ರಾಯ್ ಸಾ*ವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ನಟಿಯ ನಂಟು?
ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಲೀಕ ಸಿ.ಜೆ ರಾಯ್ ಅವರ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆಯ ತನಿಖೆಯು ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಐಟಿ ದಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದರೂ, ನಟಿಯ ನಂಟು, ಸಿಡಿ ಬಲೆಯಂತಹ ಅನುಮಾನಗಳು ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಹಬ್ಬಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮಾಲೀಕ , ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದೊರೆ, ಬರೊಬ್ಬರಿ 8,400 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ ಜೆ ರಾಯ್ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಕುರಿತ ತನಿಖೆ ನಾನಾ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ IT ದಾಳಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿ ಜೆ ರಾಯ್ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ನಂಟು, ಸಿಡಿ ಬಲೆ, ಬೆದರಿಕೆ, ಕೊ*ಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದೊರೆ ಸಾವಿನ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ರಾಯ್ ಸೂ*ಸೈಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್.
ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಿ.ಜೆ ರಾಯ್ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳ ಹುತ್ತವೇ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿ.ಜೆ ರಾಯ್ ಅನ್ನೋ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬರೀ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಯಕ್ಕೆ ಸೂ*ಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸೋರಿಗೆ ಐಟಿ ಕಗ್ಗಂಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೋ ಸಿ.ಜೆ ರಾಯ್ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿ.ಜೆ ರಾಯ್ ಸಾ*ವಿಗೆ ನಟಿಯ ನಂಟು ಹಾಗೂ ಮಾನಿನಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಥಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.