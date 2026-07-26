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ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯನಿಗೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎಂದು, ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಂಗಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ವಿನೋದ್ ಗೊಬ್ರಗಾಲ.!

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಜೋಡಿಯಂದ್ರೆ ಅದು ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಜೋಡಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿನೋದ್ ಗೊಬ್ರಗಾಲ ಬಿಗ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯನಿಗೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಂಗಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿನೋದ್ ಗೊಬ್ರಗಾಲ

Author : Roja Manu Patil
Published : Jul 26 2026, 05:12 PM IST
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ಹೌದು ವಿನೋದ್ ಹಾಗೆ ಕಾವ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಪರಿಚಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದು, ವಿನೋದ್ ಕಾವ್ಯನಿಗೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ, ಹಾಗೆಯೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೆನೆಯೊಳಗೆ ಹೊದಾಗಳೂ ಕಾವ್ಯ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ – ಕಾವ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡೀಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಆತ್ಯಾಪ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಕೆಂಡ ಸಿಂಪಿಗೆ ಧಾರಾವಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಿಸರ್ಗ, ಸಂದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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