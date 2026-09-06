ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಎಂದರೆ ನೇರ ನಡೆ, ನೇರ ನುಡಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನಾದರೂ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಗುಣ ಅವರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, "ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಡಿಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೋದೇ ಕೆಲಸ" ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Bigg Boss Kannada Season 13-Kiccha Sudeep-Om Prakash Rao Entry-ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ 'ಮಾಸ್' ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ: ಇನ್ಮೇಲೆ 'ಬೀಪ್' ಸೌಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ! ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13' ಇಂದು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಖಡಕ್ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರಂತಹ ಸುಂದರಿಯರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ಡೈನಾಮಿಕ್' ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ 'ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್' ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್!
ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟರು 'ಮಾಸ್' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸರದಾರ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟ-ನಟಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಧಮಾಕಾ ಎನ್ನಬಹುದು. ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಾವ್ ಅವರು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಶಿಳ್ಳೆ-ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. 47ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಇವರು, ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯಿಂದಲೂ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್.
ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ನಿಂದ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದವರೆಗೆ... ಇವರದ್ದೇ ಹವಾ!
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು 'AK 47', 'ಸಿಂಹದ ಮರಿ' ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ 'ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ'. 'ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಇವರು, ಗಾಂಧಿನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 'ಡಕೋಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್'ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರುಕ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಗಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಇಂತಹ 'ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್' ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ!
ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಸಿನಿಮೀಯ ಹಾದಿ!
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ನಟ ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಇವರು, ನಟಿ ರೇಖಾ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ನಂದಾ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಭವ್ಯ ಪ್ರೇಮಯ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಡೆನಿಸ್ಸಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾದಿಯೇ ಒಂದು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ. ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಬೀಪ್' ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ?
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಎಂದರೆ ನೇರ ನಡೆ, ನೇರ ನುಡಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನಾದರೂ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಗುಣ ಅವರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, "ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಡಿಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೋದೇ ಕೆಲಸ" ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ? ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕಿರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಜಾ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಲು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು 2ನೇ ಎಂಟ್ರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 4ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಕಾಲು ನೋವು ಶುರುವಾದ ಕಾರಣ, ‘ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ’ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ಕೇವಲ ಸುಂದರಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅಂತಹ ಮಾಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಘರ್ಜನೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಲೈಟ್ಸ್... ಕ್ಯಾಮೆರಾ... ಆಕ್ಷನ್... ಇನ್ಮುಂದೆ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಹವಾ ಶುರು!