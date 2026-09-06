ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಶೋ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುವ 'ಮನರಂಜನಾ ಹಬ್ಬ'ವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಗಳಿಸಲು ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಹೆಣೆದಿರುವ ಈ ತಂತ್ರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿದೆ ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
Bigg Boss History-Bigg Boss Simultaneous Launch-ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು: ಪಂಚ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಹಾ ಧಮಾಕಾ' - ಕಿಚ್ಚ, ಲಾಲೇಟನ್, ನಾಗ್ ಮತ್ತು ಸೇತುಪತಿ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ!
ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಕ್ರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಕುಳಿತು ನೋಡುವ, ಜಗಳ, ಪ್ರೀತಿ, ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ಗಳ ಈ ಆಟ ಈಗ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹವಾ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ! ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಐದು ಭಾಷೆಗಳ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6: ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಸರಣಿ!
ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರೋದು ನಿಜ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 20ನೇ ಸೀಸನ್ ಸಂಭ್ರಮವಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಸೀಸನ್ನ ಹವಾ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸೀಸನ್ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸೀಸನ್ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ವರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು... ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್!
ಈ ಮೆಗಾ ಲಾಂಚ್ಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೋಮೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಾದ್ಷಾ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ತೆಲುಗಿನ ಕಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಮಲಯಾಳಂನ ಕಂಠೀರವ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನ 'ಮಕ್ಕಳ್ ಸೆಲ್ವನ್' ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ - ಈ ನಾಲ್ವರು ದಿಗ್ಗಜರು ಒಂದೇ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ 'ಫುಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಅಪ್' ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರೂ, ನಂತರ ಆ ಭಕ್ಷ್ಯದ ರುಚಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಗುಟ್ಟು ಏನೆಂದರೆ, "ಆಹಾರದಂತೆ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಭಾಷೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದೆ.
ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ 'ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ'ಯನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ! ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟರಾದ ಮುಖೇಶ್ ಗೌಡ, ಚೈತ್ರ ರಾಯ್, ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸುಧೀರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕಿ ವರ್ಷಿಣಿ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಶೋ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುವ 'ಮನರಂಜನಾ ಹಬ್ಬ'ವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಗಳಿಸಲು ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಹೆಣೆದಿರುವ ಈ ತಂತ್ರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಡ್!