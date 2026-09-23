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- ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಮಾತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ!
ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಮಾತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಬಳಿಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಇದೀಗ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಧಾರಾವಾಹಿ ಗೊತ್ತಾ?
ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ
ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು. ಇದೀಗ ಪ್ರೊಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೊಮೋ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶಕ್ ಗೌಡ ನಾಯಕ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ನಟ, ಕಾವ್ಯಾಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ದರ್ಶಕ್ ಗೌಡ ಈ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಧುಮಿಥ
ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ‘ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟಿಫಿನ್ ರೂಮ್’ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಾಯಕಿ ‘ಮಧುಮಿಥ ಗೌಡ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಅಭಿಲಾಷೆ ಹೊತ್ತು ಮದುವೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಓ ಮನಸೇ
ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ‘ಓ ಮನಸೇ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮನಸುಗಳ ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗುವ ಕಥೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಬಳಿಕ ಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಇದೀಗ ‘ಓ ಮನಸೇ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ, ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ
ಸದ್ಯ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಎಐ ವಿಡಿಯೋದಂತಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಕಂ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಿಂಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಮಾತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.
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