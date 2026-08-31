ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ಶೋ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ನಿರೂಪಕ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು? ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ..
Bigg Boss Kannada Season 13 host Kiccha Sudeep remuneration Secret Revealed-ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚನ ಎಂಟ್ರಿ: ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು 'ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ' ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಏನು?
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಈಗ ತನ್ನ 13ನೇ ಸೀಸನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ "ಕಿಚ್ಚ" ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಈ ಬಾರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?
ಶೋ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದುವೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಈ ಬಾರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು? ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕೈವಾಡ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಖಡಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಂಭಾವನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನವಿರಾದ ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ, "ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಚಾನೆಲ್ನವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಹಣದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಒಂದು ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಬೇಕಾದ ಶ್ರಮ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಿಗುವ ಗೌರವ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಭೀರತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಂದು ಗೊಂದಲವಿರುತ್ತದೆ - 'ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ?' ಎಂದು. ಈ ಬಾರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ' ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತೂರಿ ಬಂದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ
"ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಅಲ್ಲ. ಚಾನೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದರು.
ಅಂದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ 'ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್' ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಹಿನಿಯದ್ದೇ ಹೊರತು, ನಿರೂಪಕನದಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ರವಾನಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಕಿಚ್ಚನ 'ವಾರದ ಕಥೆ ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ' ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕುತೂಹಲದ ಕಿಚ್ಚು ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಈ ಬಾರಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿವಾದಿತ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿವೆ? ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಹೇಗಿರಲಿವೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಳು ಶೋ ಮೇಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ! ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಆಟ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ, ನೀವೂ ರೆಡಿಯಾಗಿರಿ!