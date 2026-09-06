ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರ ಪತಿ ಹಾಗೂ ನಟ ಸುದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು.

‘ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ರ ಮನೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಕೂಡ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನೇರ ನಿಲುವುಗಳಿಂದಲೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್, ಇದೀಗ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.

ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರ ಪತಿ ಹಾಗೂ ನಟ ಸುದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು.

‘ಅವಳು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ...!’

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ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಸುದರ್ಶನ್, ಅವರು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಸ್ವಭಾವವಂತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಸುದರ್ಶನ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡದೇ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡದೇ ಮಲಗುವ ಸಂದರ್ಭವೊಂದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಗೆ ಮೂಡಿಸಿತು.

‘ಮಾಮೂ ಟೀ ಅಂಗಡಿ’ಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ

ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಾಮೂ ಟೀ ಅಂಗಡಿ’ ಬಳಿಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದ ‘ಪ್ರೀತಿ, ಗೀತಿ, ಇತ್ಯಾದಿ’ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ‘ಕಿಸ್ಮತ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿನ ‘ಡೂ’, ‘ಕಾ ಕಾ ಕಾ’, ತೆಲುಗಿನ ‘ಕಾಕಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧನಂಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗುರುತು

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ‘ಎರಡನೇ ಸಲ’, ‘ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎದುರಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ನಟಿಗೆ ಬೇಸರ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದವು.

ಮೀ ಟೂ ಆರೋಪದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ

ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೀ ಟೂ ಆರೋಪದ ವಿಚಾರವೂ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳಿಗೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗೀತಾ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದಲೇ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತಮ್ಮದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

‘ಇದು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್’ ಎಂದಿದ್ದ ಸಂಗೀತಾ

ನಂತರ ಪತಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಪ್ತರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಅನ್ನು ಅವರು ‘ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇದೇ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಆಟ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?

ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸಂಗೀತಾ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಪತಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮಾತಿನಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿವಿಧ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ? ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಾರಾ? ಎನ್ನುವುದೇ ಈಗಿನ ಕುತೂಹಲ.

ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಏಳು-ಬೀಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಈ ಜರ್ನಿ ಹೇಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.