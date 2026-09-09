Viral 80s AI ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
Viral 80s AI Trend: ಸದ್ಯ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ 80’s ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಸಹ ಈ ಟ್ರಂಡಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಟ್ರೋ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖುಷಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ನಟಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡೀಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
80’s ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮು
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ, ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ 80’s ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ 80ರ ದಶಕದ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋ
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮು ಎನ್ನುವ ಇನ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಮ್ರತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮು ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಮಿಂಚಿಂಗ್
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೇಸರ್ ಲುಕ್, ಬಿಳಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಲುಕ್, ಜೀನ್ಸ್ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಲುಕ್, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಂಟೇಜ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆಯಲ್ಲೂ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಫೋಟೊ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀವೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಈ ಫೋಟೋಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ತಾನೇ? ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ChatGptಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯ ಲುಕ್, ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೊ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 1980 ಲುಕ್ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂದ ಹಾಗೇ ನಮ್ರತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಸದ್ಯ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ‘ಕರ್ಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೀಮಂತದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ರತಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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