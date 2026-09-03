ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೋಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಕರ ಸಂಭಾವನೆ ಪಟ್ಟಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯ ವಿವರವೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13' (Bigg Boss Kannada Season 13) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2026 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರೋಮೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಶೋ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸದೊಂದು ಕಾನೂನು ಗೊಂದಲ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಶವಂತ್ ವಿ. ಗುರುಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶೋ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅನುಮತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ನಿರೂಪಕರ ಸಂಭಾವನೆ ಪಟ್ಟಿ
ಇತ್ತ ಅನುಮತಿಯ ಗೊಂದಲ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಅತ್ತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಕರ (Hosts) ಸಂಭಾವನೆಯ ಪೋಸ್ಟರ್ವೊಂದು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಒಟ್ಟು 7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ-ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ (JioHotstar) ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಈ ಶೋ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಕರ ಸಂಭಾವನೆ ವಿವರ:
- ಹಿಂದಿ (ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್): ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹120 ರಿಂದ ₹150 ಕೋಟಿ
- ಬೆಂಗಾಲಿ (ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ - ಸೀಸನ್ 3): ಈ ಸೀಸನ್ 3 ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹125 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
- ತಮಿಳು (ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ): ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹60+ ಕೋಟಿ
- ತೆಲುಗು (ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ): ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹30 ಕೋಟಿ
- ಮಲಯಾಳಂ (ಮೋಹನ್ಲಾಲ್): ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹24 ಕೋಟಿ
- ಕನ್ನಡ (ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್): ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹8 ರಿಂದ ₹10 ಕೋಟಿ
- ಮರಾಠಿ (ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್): ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ (Episode) ಸುಮಾರು ₹30 ರಿಂದ ₹40 ಲಕ್ಷ
ಅನುಮತಿ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಶೋ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದ ಸೀಸನ್ 13ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.