Window Seat: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಹಾಗೂ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ರೈಲಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಯಾರಿಗೆ?
ಜೋರಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ರೈಲು, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಾಗುವ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ಸುಳಿದಾಡುವ ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ... ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಜವಾದ ರೋಮಾಂಚನವು ವಿಂಡೋ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಯಾಣವು ದೀರ್ಘವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಂಡೋ ಸೀಟನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಪಡೆದವರು ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕೇವಲ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮವಿದೆಯೇ? ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಸ್ಲೀಪರ್ ಅಥವಾ ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೆ ಇದೆ?
ನೀವು ಚೇರ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟು ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಹೌದೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲವಾ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. "ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್" ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ, ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಜಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರೈಲ್ವೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ನ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು?
ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ರೈಲ್ವೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ:
- ವೃದ್ಧ ಪುರುಷರು: 60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಹಿಳೆಯರು: 45 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ಗಳಿಗೆ ಕೋಟಾವನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅಂಗವಿಕಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು: ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಡಲ್ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ
ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವಾದಗಳು ಮಿಡಲ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು, ರೈಲ್ವೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ:
- ಆಸನ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯ: ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಡಲ್ ಬರ್ತ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದು ಮಲಗಬಹುದು.
- ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ನಿಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಬರ್ತ್ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಬರ್ತ್ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಟಿಇಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.
ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ 'ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ'
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರವರೆಗಿನ ಸಮಯವು ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟಿಟಿಇಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.