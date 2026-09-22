ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 15 ಕಿ.ಮೀ. ಏಕಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಲಾಸ್ಟ್‌-ಮೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹3,520 ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಆದಾಯದ ಶೇ.5ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ₹70,400 ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಲೆಕ್ಕವಲ್ಲ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ₹70 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಬೇಕಾ?

ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ನೆನಪಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 15 ಕಿ.ಮೀ. ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆ ತಲಾ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಲಾಸ್ಟ್‌-ಮೈಲ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹3,520 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

5% ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ₹70,400ಕ್ಕೆ ಕಾರಣ!

ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವು ಮಾಸಿಕ ಟೇಕ್‌ಹೋಮ್ ಆದಾಯದ ಶೇ.5ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ₹3,520 ಮೆಟ್ರೋ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹70,400 ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರಿಗನಿಗೂ ₹70 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ, ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್‌-ಮೈಲ್ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು?

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇತರ ನಗರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2,772, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ₹2,200, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹1,980 ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ₹1,760 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಗರದ ವಿಶಾಲ ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲು ಜಾಲದ ಕೊರತೆಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

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ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಏಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ?

ವೆಚ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಡುವೆ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಮೆಟ್ರೋ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಆಟೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬ್‌ನಂತಹ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಆಟೋ ವೆಚ್ಚ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹14,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಇದೆ.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಫೇಸ್-3 ಯೋಜನೆಯಡಿ 44.65 ಕಿ.ಮೀ. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು 31 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ₹70,400 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ದೂರ, ಸಾರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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