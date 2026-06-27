ಮುಂಬರುವ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ರಜೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು 'ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ರೈಲು' ಯೋಜನೆಯಡಿ 11 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಲ್ ಸಹಯೋಗದ ಈ ಪ್ರವಾಸವು ದೆಹಲಿ, ಆಗ್ರಾ, ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೇ. 33ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು/ಕೊಚ್ಚಿ: ಮುಂಬರುವ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ರೈಲು' ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪ್ರವರ್ತಕ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟೂರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 11 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಓಣಂ ರಜಾ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಸಹಾಯಧನ (Subsidy) ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಿಂದ 11 ದಿನಗಳ ಮಹಾ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭ
ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ 11 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರವಾಸವು ಮುಂಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಾದ ದೆಹಲಿ, ಆಗ್ರಾ, ಜೈಪುರ, ಅಮೃತಸರ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ 'ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ' (Statue of Unity) ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಸುಂದರ ಕಡಲತೀರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲಿಗೆ ಕೇರಳದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಕೊಲ್ಲಂ, ಕಾಯಂಕುಲಂ, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಟೌನ್, ತ್ರಿಶೂರ್, ಒಟ್ಟಪಾಲಂ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ರೈಲನ್ನು ಏರಲು (Boarding) ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುಖಕರ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರವಾಸದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ರೈಲಿನೊಳಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಳಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಿಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ (PA System) ಇರಲಿದೆ.
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಚ್ಗಳ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರತಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಅನುಭವಿ ಟೂರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
- ರೈಲಿನ ಒಳಗೂ ಮತ್ತು ಹೊರಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ.
- ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ, ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ, ಸ್ಥಳ ದರ್ಶನ (Sightseeing) ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ (Transfer) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.
- ಅರ್ಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ಪ್ರಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ (LTC) ಹಾಗೂ ರಜೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ (LFC) ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವಿವಿಧ ದರ್ಜೆಯ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ದರಗಳ ವಿವರ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಸೌಕರ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ):
- ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ (Sleeper Class): ₹28,750
- ತೃತೀಯ ಎಸಿ (3AC): ₹39,950
- ದ್ವಿತೀಯ ಎಸಿ (2AC): ₹49,950
- ಪ್ರಥಮ ಎಸಿ (1AC): ₹58,950
"ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ಉಪಕ್ರಮವು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ" ಎಂದು ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಲ್ನ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಿಸ್ಟ್ರೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಲ್ ಮತ್ತು ಟೂರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟು 53 ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,02,850 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 25,070 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾತ್ರಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಖಮಯ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
ಈ ವಿಶೇಷ ಓಣಂ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲಿನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಸೀಟುಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಡಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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