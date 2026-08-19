ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾನೇಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತದ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಬದಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಣವು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 2000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಭೋರ್ಗರೆದು ಧುಮುಕುವ ಜಲಪಾತಗಳ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತಾಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೊಂದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು! ಇಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತದ ನೀರು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವ ಬದಲು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ ಅಡಗಿದೆ.
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಜಲಪಾತದ ತಾಣ ಯಾವುದು?
ಈ ಅಪರೂಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜುನ್ನಾರ್ ಬಳಿ ಇರುವ 'ನಾನೇಘಾಟ್' ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರ್ವತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 'ರಿವರ್ಸ್ ಜಲಪಾತ' (Reverse Waterfall) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಈ ಜಲಪಾತದ ನೋಟ ಅಸಹಜವೆನಿಸಿದರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆಯಿದೆ.
ತೀವ್ರ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆಯ ಕಿರಿದಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯು ವೇಗವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನ ಚದುರುವಿಕೆ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳುವ ನೀರನ್ನು ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ಗಾಳಿಯು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನವೇ ತಡೆದು, ಬಲವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಭ್ರಮೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ
ಹೀಗೆ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ನೀರು ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಮಂಜಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಜಲಪಾತವೇ ಉಲ್ಟಾ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆಯೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಸುಂದರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ನೀರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಬೀಸುವ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯು ನೀರಿನ ಧಾರೆ ನೆಲವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇಘಾಟ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ
ರಿವರ್ಸ್ ಜಲಪಾತವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನೇಘಾಟ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಹೊದಿಕೆ ಹೊದ್ದು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ತೇಲಿಬರುವ ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಹರಿಯುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಲಪಾತಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಚಾರಣಿಗರು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣ.
2000 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ
ನಾನೇಘಾಟ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ತಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಚಾರಣಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗುವ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ, ಇದು ಕೊಂಕಣ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ (ದಖನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರ್ವತ ಮಾರ್ಗವು ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದು ಮತ್ತು ಶಾತವಾಹನ ರಾಜವಂಶದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲ್ಲಿನ ಗುಹೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನಗಳು, ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ನೆನಪಿರಲಿ
ಇದು ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಜಲಪಾತದ ದೃಶ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾರಣದ ಹಾದಿಗಳು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಜಾರುವಂತಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಿಪ್ ಇರುವ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಜಲಪಾತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಾತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚಕ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಸಾಹಸಪ್ರಿಯರಿಗೆ, ನಾನೇಘಾಟ್ನ ಈ 'ರಿವರ್ಸ್ ಜಲಪಾತ' ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.