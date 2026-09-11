ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ನೈವೇದ್ಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು, ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಮದ್ಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಕಾಮಾಖ್ಯಾ, ತಾರಾಪೀಠ, ಕಾಳಿಘಾಟ್, ಮುಟ್ಟಪ್ಪನ್, ಕಾಲ ಭೈರವ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇವಾಲಯಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಭಾರತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೀನು, ಮಾಂಸ, ಮದ್ಯವೇ ನೈವೇದ್ಯ! ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಬಳಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾರಾಟದ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ನೈವೇದ್ಯದ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಭೋಗ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು, ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಮದ್ಯವೂ ನೈವೇದ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ದೇವಾಲಯ: ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ
ಅಸ್ಸಾಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ದೇವಾಲಯವು ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಪರಂಪರೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.
ತಾರಾಪೀಠ ಮತ್ತು ಕಾಳಿಘಾಟ್: ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ತಾರಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ತಾರಾ ದೇವಿಗೆ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಕಾಳಿಘಾಟ್ ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅರ್ಪಣೆಗಳೂ ಇವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ: ಮೀನು ಭೋಗ್ನ ವಿಶೇಷತೆ
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭವತಾರಿಣಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಭೋಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸೇರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಬಂಗಾಳದ ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುರಿಯ ವಿಮಲ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಕೇರಳದ ಮುಟ್ಟಪ್ಪನ್ವರೆಗೆ
ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಲ ದೇವಾಲಯವು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಕೇರಳದ ಪರಶ್ಶಿನಿಕಡವು ಮುಟ್ಟಪ್ಪನ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಣಮೀನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮದ್ಯಪಾನೀಯವಾದ ತಾಡಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುನಿಯಾಂಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ
ಮಧುರೈ ಸಮೀಪದ ಮುನಿಯಾಂಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನಪದ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಆಚರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯ ನೈವೇದ್ಯದ ಕಾಲ ಭೈರವ ಪರಂಪರೆ
ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಲ ಭೈರವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆಚರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಾರಾಣಸಿಯ ಕಾಲ ಭೈರವ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಭೈರವ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಹಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ?
ಇತಿಹಾಸದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೈದಿಕ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರವೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳು ಪ್ರದೇಶ, ಸಮುದಾಯ, ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಮೀನು, ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಮದ್ಯದ ನೈವೇದ್ಯ ಇರುವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.