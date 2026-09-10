ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ನಡುವಿನ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ನಡುವಿನ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ನಿಂತು ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಡಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತೆರೆಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ವಲಸಿಗರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಈ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ರದ್ದಾಗಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?
ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಾಯು ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂಘರ್ಷದ ತೀವ್ರತೆ ತಗ್ಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡವು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮಂಗಳೂರು-ಕುವೈತ್ ನಡುವಿನ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 'ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ನಡುವೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೇರ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ:
ನೇರ ವಿಮಾನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುವೈತ್ ತಲುಪಲು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ (ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್) ಮುಂತಾದ ನಗರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಸುತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾದ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕರಾವಳಿಗರ ಬೃಹತ್ ಬೇಡಿಕೆ:
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಸರಗೋಡಿನವರೆಗಿನ ಕರಾವಳಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಸುಮಾರು 40,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೇರ ವಿಮಾನಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಈ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಿಂದ ಕುವೈತ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೇವಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯದಿರುವುದು ತಾರತಮ್ಯದಂತಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು-ಕುವೈತ್ ನಡುವೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಾದ ಮೋಹನದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಗಲ್ಫ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ:
ಕುವೈತ್ ಹೊರತಾಗಿ, ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಅಬುಧಾಬಿ, ಬಹ್ರೇನ್, ದಮ್ಮಾಮ್, ದುಬೈ, ದೋಹಾ, ಜೆಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಕುವೈತ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬುದು ಕರಾವಳಿಗರ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ