ಚೀನಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಚೆನ್ ಜಿನ್ವೇ ಅವರು 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ವಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಂತಹ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, 198 ದೇಶಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಅಸಾಧಾರಣ ಛಲವುಳ್ಳ ಚೀನಾದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು, ತಮ್ಮ 33 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ವಿಶ್ವಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಂದಾಜು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವಂತೆ, 53 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಚೆನ್ ಜಿನ್ವೇ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೆರು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ತೆರೆ ಎಳೆದು, ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಝುಜಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಚೆನ್, ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆಯನ್ನು 1993ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲವೇ ಅವರನ್ನು ಈ ಮಹಾ ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.
ವ್ಯವಹಾರ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸುಂದರ ಸಮತೋಲನ
ಚೆನ್ ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಲಿ ಕುತ್ತು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾತ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಸುಲಭದ ಸ್ಥಳಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ತಾಣಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಮತ್ತು ಟೊಕೆಲಾವ್ನಂತಹ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳು
ನವೆಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವು ವಿಫಲಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ 'ಲೆ ಬೊರಿಯಾಲ್' ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗು, ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂರನೇ ದಿನವೇ ತನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಕಾರಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಛಲಬಿಡದ ಚೆನ್, ಜನವರಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರು.
ಹಾಗೆಯೇ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶ 'ಟೊಕೆಲಾವ್' ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಡ್ಡಿತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಎದುರಾದರೂ ಬಿಡದ ಅವರು, ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ದೂರದ ಅಟಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು "ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೇ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಗುರು
ಚೆನ್ ಅವರ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರ ಬಾಧಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕುಗ್ಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಮೊದಲು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ, ನಂತರ ಅದರ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಜೀವನದ ಸರಳ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ನಾಣ್ಯಗಳು
ಚೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರಿಯುವುದೇ ಆಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಈ 33 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 198 ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ (ನಾಣ್ಯ ಹಾಗೂ ನೋಟುಗಳು) ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು 'ಕ್ಸು ಕ್ಸಿಯಾಕೆ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣ'ಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದರು.
ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಚೆನ್, ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಎದುರಾಗುವ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಸುಖ-ದುಃಖಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ:
ಪ್ರಯಾಣದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಚೆನ್ ನೀಡುವ ಕಿವಿಮಾತು ಇಲ್ಲಿದೆ: "ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂರಬೇಡಿ. ಕಾಲ ಯಾರಿಗಾಗಿಯೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ."
ತಮ್ಮ ಮೂರೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಜಾಗತಿಕ ಯಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಚೆನ್, ಈಗ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆಗೈದ 100 ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಹೊಸ ಕನಸಿಗೆ ಅವರು ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.