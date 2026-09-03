ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10-ಅಂಕಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ ಬೃಹತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 6, 7, 8, ಮತ್ತು 9 ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇತರ ಅಂಕಿಗಳು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹತ್ತು ಅಂಕಿಗಳೇ ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ? ಅವು ಕೇವಲ 9, 8, 7 ಅಥವಾ 6 ರಿಂದಲೇ ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
10 ಅಂಕೆಗಳೇ ಏಕೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು (DoT) ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 10 ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ 10 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ (0 ಇಂದ 9 ರವರೆಗೆ) ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಎರಡು ಅಂಕಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ 100 ಜನರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು.
ಹತ್ತು ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗಣಿತದ ಪ್ರಕಾರ 1,000 ಕೋಟಿ (10 Billion) ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 140 ಕೋಟಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಈ 10-ಅಂಕಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
9, 8, 7 ಮತ್ತು 6 ರಿಂದಲೇ ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಯೋಜನೆ (National Numbering Plan) ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕಿಗೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.
- 0 ಅಂಕಿ: ಇದನ್ನು ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ (STD) ಕರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 1 ಅಂಕಿ: ಇದನ್ನು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 100, 101, 108) ಮತ್ತು ಕಿರು ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 2, 3, 4, 5 ಅಂಕಿಗಳು: ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ (Fixed Line) ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 6, 7, 8, 9 ಅಂಕಿಗಳು: ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆಂದೇ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ '9' ಸರಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ 8 ನಂತರ 7 ಮತ್ತು ಈಗ 6 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮುಂದೆ 11 ಅಂಕಿಗಳಾಗುತ್ತವೆಯೇ?
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಯ್ (TRAI) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ 10-ಅಂಕಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
+91 ರಹಸ್ಯವೇನು?
ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ +91 ಭಾರತದ 'ಕಂಟ್ರಿ ಕೋಡ್'. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಒಕ್ಕೂಟವು (ITU) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೋಡ್ ಬಳಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹತ್ತು ಅಂಕಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.