ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಗುಹೆಗಳು, ಕೋಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 4,850 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮರ ಇರುವ ನಿಖರ ಸ್ಥಳ ಇಂದಿಗೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ.
4,850 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಈ ಮರ
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಜೀವಂತ ಮರ ಮೆಥುಸೆಲಹ್ ಹೆಸರಿನ ಬ್ರಿಸಲ್ಕೋನ್ ಪೈನ್ ಮರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 4,850 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ವೈಟ್ ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಯೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ನಿಖರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏಕೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ?
history.com ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಥುಸೆಲಹ್ ಮರದ ನಿಖರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಮರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇದರ ನಿಖರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಚಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಬದುಕುಳಿದಿದೆ?
ಬ್ರಿಸಲ್ಕೋನ್ ಪೈನ್ ಮರಗಳು ಹವಾಮಾನ ಅತ್ಯಂತ ಚಳಿಯುತ ಮತ್ತು ಒಣಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಥುಸೆಲಹ್ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮರ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದೇಕೆ?
ಮೆಥುಸೆಲಹ್ ನೋಡಲು ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಸಲ್ಕೋನ್ ಪೈನ್ ಮರಗಳ ಕಾಂಡಗಳು ತಿರುಚಿದಂತೆಯೂ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದಂತೆಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಮರಗಳು ಬದುಕುಳಿಯಲು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಾಂಡದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಡೀ ಮರವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಳೆಯ ಮರ ಇದೆಯೇ?
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಬ್ರಿಸಲ್ಕೋನ್ ಪೈನ್ ಮರ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಮರದ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 5,065 ವರ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಢೀಕರಣ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಮರದ ವಯಸ್ಸು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ?
ಮರಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವುಗಳ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ವಲಯಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಲಯವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಂಡದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ವಲಯಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಮರದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದಲ್ಲೂ ವಲಯಗಳು ಏಕೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ?
ಮರಗಳ ವಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಯಸ್ಸು ತಿಳಿಯುವ ವಿಧಾನವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಳಿಯುತ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಲಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಉಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೇಡಿಯೋಕಾರ್ಬನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಹ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.