ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಹಿವಾಟಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾರಿಗೋ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿರುವ ಹಣ ಇನ್ನಾರಿಗೋ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದವರು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸದೇ ಹೋದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾರಿಗಳೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗದೇ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಿಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಕೂಡಲೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
1. ವಹಿವಾಟಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆಯೇ, ಬಾಕಿ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿಫಲವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ವಹಿವಾಟಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
2. ನಿಮ್ಮ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಿದ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ನೀಡಿ. ಅದು BHIM, Google Pay, PhonePe ಅಥವಾ Paytm ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು UPI ವಹಿವಾಟು ID, ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ (History) ಹೋಗಿ, ತಪ್ಪಾದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಹಾಯ, ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ.
3. ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ. ಹಣವನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ UPI ಪಾವತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ.
4. ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ — ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ವಿವರಗಳು ಗೋಚರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಸೂಕ್ತ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ UPI ಪಿನ್, OTP, ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ UPI ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು "ಮರುಪಾವತಿ"ಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
-ತಪ್ಪನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ.
-ಯಾರೊಂದಿಗೂ OTP, UPI ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
- ಯಾರಾದರೂ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಿಮೋಟ್-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಡಿ.
-ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು "ಅನ್ಲಾಕ್" ಮಾಡಲು ಅಥವಾ "ಸ್ವೀಕರಿಸಲು" ಮತ್ತೊಂದು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ.
- ವಹಿವಾಟಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ದೂರು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.