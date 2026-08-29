ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಸನದ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಮೆಟಾ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹದಿಹರೆಯದವರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಯುವ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ 47 ರಾಜ್ಯಗಳು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹದಿಹರೆಯದವರು ಅರ್ಥಾತ್ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನವರು, ಈ ಎರಡೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೆಟಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
18 ವರ್ಷ ಒಳಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಅನ್ವಯ
ಹದಿಹರೆಯದವರು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರವರೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಶಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರವರೆಗೆ ಮೆಟಾ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ. 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವಾಗ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸತತ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು 60 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಹದಿಹರೆಯದವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, 14 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 1.15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ದಂಡ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ರಾಬ್ ಬೊಂಟಾ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿಯಮಗಳು 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೆಟಾ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇಡೀ ವಿಷಯವೇನು?
ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ 28 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವೂ ಸೇರಿದೆ. ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಲುವು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ದೃಢವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದೃಢವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. CSAM ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮೆಟಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಮೆಟಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಿಷಯವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.