ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕದಿಯುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಾಲೆಂಜ್‌ಗಳ ನಡುವೆ, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲದ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಆಟವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಮುಖದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್​ಗಳ ಜಮಾನಾ ಶುರುವಾಗಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೇಂಜರಸ್​ ಆಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಟ್ರೆಂಡ್​ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅದರ ಚಾಲೆಂಜ್​ ಕೊಟ್ಟ ಜನರ ತಲೆಕೆಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಅಪರಾಧಗಳು ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಡೇಟಾ ಕದಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಫೋಟೋ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ... ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್​ ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಟೈಮ್​ಪಾಸ್​ ಚಾಲೆಂಜ್​

ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್​ ತಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಟವಾಡುತ್ತಲೇ ಟೈಮ್​ಪಾಸ್​ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಕದಿಯುವ ಅಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್​ನಿಂದ ಹಣ ಹೋಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವ್ಯೂವ್ಸ್​ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ ವಿನಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ದೇಹದ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್​ ಶೇರ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಮಹಿಳೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಚಾಲೆಂಜ್​.

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ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮುಖದ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಮೌಸ್​ ಸಹಾಯದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದಂತೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್​ ಸಹಾಯದಿಂದಲೋ ಮುಖವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಮೌಸ್​ ಅಥವಾ ಕೀಪ್ಯಾಡ್​ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೀಚೆ ಆದರೂ ಮುಖದ ಆ ಭಾಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಿರಾ? clickstopchallenge ಎನ್ನುವ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ನೀವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.

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