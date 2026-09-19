ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಇಎಸ್ಎ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ 'NGC 4698' ಎಂಬ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಕೇಂದ್ರಭಾಗವು ಉಳಿದ ಭಾಗದ ಚಲನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಸೆ.19): ನಾಸಾ (NASA) ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ESA) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಹಬಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್' (Hubble Space Telescope) ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ 'NGC 4698' ಹೆಸರಿನ ಈ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ (Spiral Galaxy), ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ರಹಸ್ಯವೊಂದನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 5.5 ಕೋಟಿ (55 ಮಿಲಿಯನ್) ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿ (Virgo Constellation) ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿದೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ಬೃಹತ್ 'ವರ್ಗೋ ಕ್ಲಸ್ಟರ್' (Virgo Cluster) ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಇದು ಸೇರಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥದಂತೆಯೇ ಇರುವ ವಿನ್ಯಾಸ
ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ 'ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ' (ಕ್ಷೀರಪಥ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ NGC 4698 ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ದೂಳಿನ ತೆಳುವಾದ ಚಕ್ರದ ಸುತ್ತ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು (Spiral Arms) ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ದೂಳಿನ ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನೀಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುಂಪುಗಳಿವೆ.
ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿ ಹಸ್ತಗಳು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದವರೆಗೂ ಚಾಚಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, NGC 4698 ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುರುಳಿ ಹಸ್ತಗಳು ಕೇಂದ್ರಭಾಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಹೊರಭಾಗದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ.
ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಪ್ಪುರಂಧ್ರದ ಅಬ್ಬರ
NGC 4698 ನ ಮುಂಭಾಗದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕೇಂದ್ರಭಾಗವು (Galactic Bulge) ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಾದ, ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ತಂಪಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ತಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಸೂಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಟ್ಟವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬೃಹತ್ 'ಸೂಪರ್ ಮಾಸಿವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್' (Supermassive Black Hole) ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಕಪ್ಪುರಂಧ್ರವು ತನ್ನ ಪ್ರಚಂಡ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗುವಿಕೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, NGC 4698 ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಕೇಂದ್ರಭಾಗವು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ತಟ್ಟೆಯಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಲಂಬಕೋನದಲ್ಲಿ (Right Angle / 90 Degree) ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹಬಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದ ಪ್ರಭೆಯು ದೂಳಿನ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಕೇಂದ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳು, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಉಳಿದ ಭಾಗದ ಚಲನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ (Perpendicular) ಲಂಬಕೋನದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಣೆ (Rotate) ಮಾಡುತ್ತಿವೆ!
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಭಾಗಗಳು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲವೊಂದರಿಂದ ಅನಿಲವನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಹೊಸ ಅನಿಲವು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೋನೀಯವಾಗಿ (At an angle) ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳ ಹೊಸ ಚಕ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲದ ಸಣ್ಣ 'ಬಾಲದಂತಹ' ರಚನೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿರಬಹುದು (Minor Galactic Merger) ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿರುವ (Virgo Cluster) ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಬಲ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳ ವಿಕಸನ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.