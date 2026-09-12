ಗಿಜಾದ ಮಹಾ ಪಿರಮಿಡ್ ತನ್ನ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಗಣಿತ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸಂಕೇತವು ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಸೆಫಿ ಲೆವಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈಜಿಪ್ಟ್: ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗಿಜಾದ ಮಹಾ ಪಿರಮಿಡ್ (Great Pyramid of Giza) ತನಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾದ ಅಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಗತಕಾಲದಿಂದ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಗುಪ್ತ ಗಣಿತ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು (Mathematical Code) ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತವೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಸೆಫಿ ಲೆವಿ ಅವರು ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿರಮಿಡ್ನ ಎತ್ತರ, ತಳಭಾಗದ ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಇಳಿಜಾರಿನ ಬದಿಗಳ ಆಯಾಮಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನವರ ಅಪಾರ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು 'SSRN' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಲೆವಿ ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಗಣಿತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಂದ ದೊರೆತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಖಗೋಳ ಚಕ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣಿತದ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳಿಗೆ (Mathematical Constants) ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.
ಪಿರಮಿಡ್ನ ಅಳತೆಯ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ 27.5 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎರಡು ಸತತ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ 27.55 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ 70 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯನ ತೀವ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿರಿಯಸ್ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸದಿರುವ ಅಂದಾಜು 70 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇದು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಲೆವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿರಮಿಡ್ನ ಹಲವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಗುರು, ಶನಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗಣಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳಾದ ‘ಪೈ’ ಮತ್ತು ‘ಸುವರ್ಣ ಅನುಪಾತ’ದ (Golden Ratio) ಜೊತೆಗೂ ಇವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ.
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೋಡ್?
ಈ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಗಳು ಕೇವಲ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಲೆವಿ ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 100,000 ವಿಭಿನ್ನ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 2.4 ರಷ್ಟು ಮಾದರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆವಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸುಮಾರು 4,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫರೋ ಖುಫು (Pharaoh Khufu) ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಮಹಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಲೆವಿ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸದೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ 'ಶಾಶ್ವತ ದಾಖಲೆ'ಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ 'ಬೆನ್ಬೆನ್' ಎಂಬ ಆದಿಸ್ವರೂಪದ ದಿಬ್ಬಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಊಹೆ.
ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆಯೇ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಊಹಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಇನ್ನು ಪೀರ್-ರಿವ್ಯೂ (Peer-Reviewed) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು (Egyptologists) ಅಥವಾ ಪುರಾತತ್ವಜ್ಞರು ಈ ವಾದಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.
ಖಗೋಳ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಮಹಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ನೈಜ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.