ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI) ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಡೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಧನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಪ್ರಿಸಿಶನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದು, ಇವು 'ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ AI' ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗಳಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಥವಾ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಡೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ತನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಧನಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಧುಮುಕಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಡೇಟಾಗೆ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕಂಪನಿಯು ನೂತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು, ಮಾನಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಡೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫೋರಮ್ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ 3, ಪ್ರೊ 5 ಮತ್ತು ಪ್ರೊ 7 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಿಸಿಶನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು, 4K ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್, QD-OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ 4K ವೆಬ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡೆಲ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಶ್ರೇಣಿ
ಡೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ನೂತನ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ 'ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ' ಸರಣಿಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರೊ 3, ಪ್ರೊ 5 ಮತ್ತು ಪ್ರೊ 7 ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಸರಣಿಯ ಸಾಧನಗಳು ಇಂಟೆಲ್ ಕೋರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸರಣಿ 3 ಅಥವಾ AMD ರೈಜೆನ್ AI 400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸಾಧನದಲ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ 7 ಮಾದರಿಯು 13 ಹಾಗೂ 14-ಇಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು 2-ಇನ್-1 ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 500 ನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆಯ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆಗಳು, 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಹಗುರವಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಚಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿ-ಎಲ್ಇಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಿಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 23 ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ 7 13 ಮಾದರಿಯು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದು, ಇದರ 2-ಇನ್-1 ಮಾದರಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿವೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ 5 ಮಾದರಿಯನ್ನು 14 ಹಾಗೂ 16-ಇಂಚಿನ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು 400 ಮತ್ತು 500-ನಿಟ್ಸ್ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಇಂಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಎಎಮ್ಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು, 8MP HDR ಮತ್ತು IR ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 70Wh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಂರಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಆರಂಭಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ 3 ಮಾದರಿಯು 14 ಮತ್ತು 16-ಇಂಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ, 1.31 ಕೆಜಿ ತೂಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ವೈ-ಫೈ 7 ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯು ಆಡಿಯೋ, ಥರ್ಮಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ರದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಂಕಿರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೊ ಪ್ರಿಸಿಶನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು
ತೀವ್ರವಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಡೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು T2, T4 ಮತ್ತು T6 ಟವರ್ ಆಧಾರಿತ 'ಪ್ರೊ ಪ್ರಿಸಿಶನ್ 9' ಸರಣಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು 86 ಕೋರ್ಗಳವರೆಗಿನ ಇಂಟೆಲ್ ಕ್ಸಿಯಾನ್ 600 ಸರಣಿಯ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆರ್ಟಿಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ ಪ್ರಿಸಿಶನ್ 9 T6 ಮಾದರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 15 PCIe ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು, ಬಹು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆರ್ಟಿಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಜಿಪಿಯುಗಳು ಮತ್ತು 316 TB ವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರೊ ಪ್ರಿಸಿಶನ್ 7 R1 ಎಂಬ 1U ರ್ಯಾಕ್ వర్ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 128 GB ವರೆಗೆ DDR5 ECC ಮೆಮೊರಿ, 64 TB ಸಂಯೋಜಿತ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆರ್ಟಿಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೊ 6000 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಹಾಗೂ 3D ರೆಂಡರಿಂಗ್ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲು ಈ ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ AI ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಡೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಡೆಸ್ಕ್ಸೈಡ್ ಏಜೆಂಟ್ AI' ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾನಿಟರ್ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ಕ್ಯಾಮ್
ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಡೆರಹಿತ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯ ರಚನೆಗಾಗಿ ಡೆಲ್ ಎರಡು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ 43 ಪ್ಲಸ್ 4K ಹಡಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ 43-ಇಂಚಿನ 4K IPS ಪರದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 120-ಡಿಗ್ರಿ ವೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ 8MP 4K HDR ಸೋನಿ STARVIS ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 4 ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳು, 2x8W ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು, 100W USB-C, HDMI 2.1 ಮತ್ತು RJ45 ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ AI ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ AI ಆಧಾರಿತ ಶಬ್ದ ರದ್ದತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಜೂಮ್ ರೂಮ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪಡೆದಿದೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಡೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಶಾರ್ಪ್ 32 4K QD-OLED ಮಾನಿಟರ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 31.5-ಇಂಚಿನ 4K UHD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇHDR ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಕ್ 500 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಿಮೋಟ್ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡೆಲ್ ಪ್ರೊ 7 ವೆಬ್ಕ್ಯಾಮ್ 4K ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 60 ಫ್ರೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 4K ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿದ್ದು, AI-ಚಾಲಿತ ಆಟೋ-ಫ್ರೇಮಿಂಗ್, ಫೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ HDR, ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು 90-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ AI ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್
ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಡೇಟಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ AI ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಡೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ AI ಅಳವಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಪಿಸಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಡೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಸಿಂತಾ ಕ್ವಾಹ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಡೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಬೆಲ್ಗುಂಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಡೇಟಾ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು AI ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡೇ ಡೆಲ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ 'ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ AI' ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.
ಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಐಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ AI PC ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಶೇಕಡಾ 76 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುಧಾರಿತ NPU ಅಂದರೆ ನ್ಯೂರಾಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳುವ AI ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಡೆಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ BIOS, ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಸುಧಾರಿತ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಮಗ್ರ AI ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.