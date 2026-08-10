ಭಾರತದ 16 ವರ್ಷದ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಡುಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದ ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸರಳ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ಲಸ್-ಸ್ಟಿಕ್' ಎಂಬ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ದಿ ಅರ್ಥ್ ಪ್ರೈಜ್ 2026' ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ
ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕಾರರು ಸಹ ಈ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂವರು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರಳ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅವರು ನೀರಿನಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪುಡಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯೋಜನೆ, "ಪ್ಲಸ್-ಸ್ಟಿಕ್", ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ "ದಿ ಅರ್ಥ್ ಪ್ರೈಜ್ 2026" (The Earth Prize-2026), ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಹುಣಸೆಬೀಜಗಳಿಂದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ತಂತ್ರ?
ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ. ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಬಟ್ಟೆ, ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಒಡೆದಾಗ ನೀರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕಣಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ವಿವಾನ್ ಚಾವ್ಚರಿಯಾ, ಅರಿಯಾನಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಾನಾ ಮೆಹ್ತಾ "ಪ್ಲಾಸ್-ಸ್ಟಿಕ್" ಎಂಬ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಬೇಕು?
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ, ದುಬಾರಿ ಯಂತ್ರಗಳು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಸದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವ ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಸರಳತೆ. ಹುಣಸೆ ಪುಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಐಐಟಿ ಗುವಾಹಟಿಯ ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಸರಿಸುಮಾರು 23,000 ಜನರ ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ 'ದಿ ಅರ್ಥ್ ಪ್ರೈಜ್' ನ ಜಾಗತಿಕ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಶಾಲಾ ತಂಡವು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆ
ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಇದು ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳಂತಹ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇದು ವಿಷಕಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.