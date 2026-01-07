07:57 AM (IST) Jan 07

Karnataka News Live 7 January 2026.ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿ ಅಸಾಧ್ಯ, ಜನರನ್ನು ಸೋಮಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಬೊಕ್ಕಸ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಟೀಕೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದವು.

07:56 AM (IST) Jan 07

Karnataka News Live 7 January 2026Bengaluru - ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪಿ.ಜಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದುಬೈ ರಿಟರ್ನ್ಡ್, ಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರ ಸಂಬಂಧಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

07:40 AM (IST) Jan 07

Karnataka News Live 7 January 2026BBK 12 - ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ - ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬರ!

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ 'ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಟಾಪ್ 6' ಆಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ರಘು ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

07:27 AM (IST) Jan 07

Karnataka News Live 7 January 2026ಕೋಗಿಲು ಪ್ರಕರಣ - ಸರ್ಕಾರದ ಮನೆಗೆ 37 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹ

ಕೋಗಿಲು ಅಕ್ರಮ ಮನೆಗಳ ತೆರವು ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಾಗಿರುವವರ ಪೈಕಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ 37 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿವರವನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

