ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಟಕೀಯ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ರಷ್ಯಾ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಹಡಗನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಈ ಹಡಗನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು.

ನವದೆಹಲಿ (ನ.7): ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೇಸಿಂಗ್‌ನ ಬಳಿಕ, ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ, ರಷ್ಯಾ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಹಡಗನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಾಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ M/V ಬೆಲ್ಲಾ 1 ಹಡಗನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಹೋಮ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇಲಾಖೆ ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಯುಎಸ್‌ಸಿಜಿಸಿ ಮುನ್ರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ವಾರಂಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಡಗನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದಿನಗಳಿಂದ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಡಗು

ಈ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಾಟಿಕಲ್ ಬೇಟೆಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್‌ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆಗಳು ಬಳಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು MH-6 ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಡಗಿನ ಬಳಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ದ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಪವಿದ್ರೂ ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದ್ಯಾಕೆ ಅಮೆರಿಕ?
Related image2
ವೆನಿಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಆಟ : ಭಾರತಕ್ಕೆ 9,000 ಕೋಟಿ ಲಾಭ!
Scroll to load tweet…

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಕ್ರಮ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅದನ್ನು ಯುಎಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ವರೆಗೂ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು, ಬಹುಶಃ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದ ಕ್ರಮ ಇದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Scroll to load tweet…