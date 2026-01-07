- Home
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಯೋಜಿತ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ, ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರು : ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯತ್ತ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೆಂಗಳೂರು, ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಂತರಿಕ ಸಂಯೋಜಿತ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ (Circular Economy) ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 24 ರಿಂದ 26 ಟನ್ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು, ಏರ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 24 ರಿಂದ 26 ಟನ್ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಯೋಜಿತ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರವು (ISWMC), ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊರಗಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಒಟ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯದ 97-98% ಭಾಗವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪಾಲುದಾರರ ಮೂಲಕ ಮರುಬಳಕೆ (Recycle) ಅಥವಾ ಪುನರ್ಬಳಕೆ (Recovery) ಮಾಡಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಕೇವಲ 2-3% ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭೂಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 77 ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 77 ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರವು, ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳೆರಡನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಟನ್ ವರೆಗಿನ ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು 'ಬಯೋ-ಮೆಥನೇಷನ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಪೂರಕವಾದ ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ದ್ರವ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಸ್ಯ ಸಂಗೋಪನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 27 ಟನ್ ಅಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮರುಬಳಕೆ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಹ-ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸರ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಯಮಿತದ (ಬಿಐಎಎಲ್) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಹರಿ ಮರಾರ್ ಅವರು, “ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರವು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದರು.
5ನೇ ಹಂತದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮಂಡಳಿಯ (ಎಸಿಐ) 'ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಶನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಹಂತದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕೋಪ್ 1 ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಪ್ 2 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 95.6 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 2030 ರ ಗುರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲ (ನೆಟ್-ಝೀರೋ) ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ-ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎಸಿಐನಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಸಿರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದೆ.
ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ತನ್ನ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ - ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಹಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ" ಎಂಬ ಕಸ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪರಿಸರದಾದ್ಯಂತ ದೈನಂದಿನ ಸುಸ್ಥಿರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
