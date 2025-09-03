- Home
ಮಂಡ್ಯ: ಕಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು ದಂಪತಿಯ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿ, 5000 ರ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಹಿಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನಾಡ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಹಸುವಿನ ದವಡೆ ಛಿದ್ರ
ನಾಡಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡು ಹಸುವಿನ ದವಡೆ ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ್ಮನೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅಪರಿಚಿತರು ನಾಡ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಸು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಲು ಹೋಗಿ ನಾಡ ಬಾಂಬನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.
Karnataka News Live 3rd September 2025 ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಸ್ತು - ₹200 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ, ರೋಪ್ವೇ ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತು
Karnataka News Live 3rd September 2025 ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕತೆ ರೆಡಿ ಇದೆ - ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
ಮಾರ್ಕ್’ ಹಾಗೂ ‘ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ’ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ‘ಮಾರ್ಕ್’ ಚಿತ್ರ ಡಿ. 25ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ‘ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ’ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
Karnataka News Live 3rd September 2025 ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಸವಿದ ಮುರ್ಮು - ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಆತಿಥ್ಯ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರು.
Karnataka News Live 3rd September 2025 ಮೋದಿ ಸಮ್ಮುಖ ಜಪಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜತೆ ನಿರಾಣಿ ಕಂಪನಿ ಒಪ್ಪಂದ - ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
Karnataka News Live 3rd September 2025 ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಶೇ.100 ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ - ಕನ್ನಡಿಗರ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದ
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಕಟ್ಟಿರುವ ಪರ್ವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಈ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
Karnataka News Live 3rd September 2025 ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ - ನಾಟಾ, ಉರುವಲು ಇ-ಹರಾಜು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ
ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
Karnataka News Live 3rd September 2025 6 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಯಂ ವಿಸಿಗಳಿಲ್ಲ - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ
ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯಂ ಕುಲಪತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ!
Karnataka News Live 3rd September 2025 ಅಯ್ಯೋ ಕಂದಾ.. ಪೋಷಕರು ತೊರೆದ ಮಗುವಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಸಾವು
ಇಂದೋರ್ನ ಎಂವೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತೊರೆದ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಇಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Karnataka News Live 3rd September 2025 Top News - ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು, ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ, ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ, ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಹೊಸ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ರಚನೆ - ಇವು ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು.
Karnataka News Live 3rd September 2025 ಸೋದರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನನ್ನ ಅತ್ಯಾ*ರಗೈದ ಯಾದಗಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್
ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಸೋದರರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಮಗಳಿಗೂ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ.