ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.3): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ನೇಪಾಳ ಮೂಲದ ಪುಷ್ಕರ್ ಕುಮಾರ್ (25) ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಕುಮಾರಿ (22) ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸೆಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.
ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪೋಷಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತಗಳು
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಇಂತಹ ದುರಂತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು:
ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. BIS ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ: ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫ್ರಿಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್) ಜೋಡಿಸಬೇಡಿ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಕೆ: ಬೆಂಕಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಾಧನಗಳು (Fire Alarms) ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು (Fire Extinguishers) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ.