ಟಿವಿ ನಟ ಆಶೀಷ್ ಕಪೂರ್‌ರನ್ನ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾ1ಚಾರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Television actor Ashish Kapoor was arrested: ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಟ ಆಶಿಶ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಬುಧವಾರ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾ೧ಚಾರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯವರೆಗೆ ಆತನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಘಟನೆಯ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. 'ದೇಖಾ ಏಕ್ ಖ್ವಾಬ್' ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಕಪೂರ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಗೋರ್, ಇಲ್ಡಾ ಕ್ರೋನಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಲ್ ಗ್ರೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈಂ೧ಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ ದೂರದರ್ಶನ ನಟ ಆಶಿಶ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಕಪೂರ್‌ನನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗೋವಾ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪುಣೆಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು.

ಘಟನೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೊ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ಒಳಗಿದ್ದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಜಗಳ ಸೊಸೈಟಿ ಗೇಟ್‌ಗೆ ತಲುಪಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಕಪೂರ್‌ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿ ತನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಪಿಸಿಆರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪತ್ನಿಯೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಶಿಶ್ ಕಪೂರ್ ಯಾರು?

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 1984 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಆಶಿಶ್ ಕಪೂರ್, 'Ssshh... ಫಿರ್ ಕೋಯಿ ಹೈ', 'ಸಸುರಲ್ ಸಿಮಾರ್ ಕಾ 2', 'ಯೇ ರಿಶ್ತಾ ಕ್ಯಾ ಕೆಹ್ಲಾತಾ ಹೈ', 'ಸಾಥ್ ಫೇರೆ - ಸಲೋನಿ ಕಾ ಸಫರ್', 'ಸರಸ್ವತಿಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರಿಶ್‌ತೋನ್' ಮತ್ತು 'ಮೊಲ್ಕ್‌ಕ್ಷಿಪರೀಷ್‌ತೋನ್' ನಂತಹ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಗೋರ್ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ದೇಖಾ ಏಕ್ ಖ್ವಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದಯ್ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

ಆಶಿಶ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು 18 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ 'ದೇಖಾ ಏಕ್ ಖ್ವಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಸಹನಟ ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಗೋರ್ ಅವರನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ, ಆಶಿಶ್ ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಲ್ಡಾ ಕ್ರೋನಿ ಜೊತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಟುವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.