ಅಮೆರಿಕಾ ಆರ್ಥಿಕತೆ ತೀವ್ರ ಹಿಂಜರಿತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಡೀಸ್ ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ರ ನೀತಿಗಳು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ವಸತಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಂಕೇತಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಸೆ.4) ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೈತ್ಯ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾದ ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ತೀವ್ರ ಹಿಂಜರಿತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಡೀಸ್ನ ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ರವರ ‘ಅಮೇರಿಕನ್ ಫಸ್ಟ್’ ನೀತಿಗಳು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮೂಡೀಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮಾರ್ಕ್ ಝಾಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
US economy in recession soon? State-level data signals downturn ahead as Moody’s warns Trump’s tariffs add looming risk
ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಸೂಚನೆ:
ಮೂಡೀಸ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರೂ, ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ವಸತಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕೆಂಪು’ ಸಂಕೇತಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. 'ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಇನ್ನೂ ಹಿಂಜರಿತದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಪಾತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಝಾಂಡಿ ನ್ಯೂಸ್ವೀಕ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಝಾಂಡಿ ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ರ ಟೊಳ್ಳು ನೀತಿಗಳೇ ಕಾರಣ?
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವಲಸೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಸುಂಕಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಲಸೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. 'ಇದೊಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಝಾಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ರ ನೀತಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2008ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ದಿಗ್ಗಜ
ಮಾರ್ಕ್ ಝಾಂಡಿ 2008ರ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಊಹಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಝಾಂಡಿ, ಈ ನೀತಿಗಳು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದತ್ತ ಒಯ್ಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹಿಂಜರಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೊನೆಯ ಗೋಡೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?
ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಭೀತಿಯು ಕೇವಲ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಕುಸಿತವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರಂಪ್ರ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಚೀನಾ, ಕೆನಡಾ, ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ, ಇದು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಉತ್ತರವೇ?
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ನೀತಿಗಳನ್ನು ‘ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋವು’ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಝಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನೀತಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಬದಲು, ಆಮದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. 'ಈ ನೀತಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ” ಎಂದು ಝಾಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಆಗಸ್ಟ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ವರದಿಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. 'ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಕುಸಿತವು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಝಾಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಡೀಸ್ನ ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿಯು ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು 49% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಈ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆಯೇ? ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದೇ, ಅಥವಾ ಈ ‘ರಚನಾತ್ಮಕ ಕುಸಿತ’ವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಾಲವೇ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ: ಈ ವರದಿಯು ಮೂಡೀಸ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ವೀಕ್ನ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.