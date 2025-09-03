ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಸೇವೆ, 3,000 ರೂಪಾಯಿ ವೋಚರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಸೆ.03) ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಯೋ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50 ಕೋಟಿ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಯಮಿತ ಮನರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹಲವು ಆಫರ್ ಸೇರಿದೆ. ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಆನಿವರ್ಸರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 5 ಜಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಮತ್ತು 7 ರ ನಡುವೆ ಮುಂಬರುವ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ 5 ಜಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎಲ್ಲಾ 4 ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು 39 ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಡೇಟಾ ಆಡ್-ಆನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಜಿಬಿ 4 ಜಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಕೊಡುಗೆ
ಎರಡನೇ ಕೊಡುಗೆಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 349 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರ ನಡುವೆ, ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಜಿಬಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ 5 ಜಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಜಿಯೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ 2% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 3,000 ರೂ.ಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವೋಚರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು 'ಜಿಯೋ ಸಾವನ್ ಪ್ರೊ'ನ 1 ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜೊಮಾಟೊ ಗೋಲ್ಡ್ 3 ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಮೆಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಿರಂಗ, ಏರ್ಟೆಲ್, ಬಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು?
ಗ್ರಾಹಕರು ಜಿಯೋ ಹೋಮ್ನ 2 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಪ್ರಯೋಗದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. 349 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬಳಕೆದಾರರು 100 ರೂ.ಗಳ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಕೊಡುಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 349 ರೂ.ಗಳ 12 ಮಾಸಿಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ 13 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರು 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು, 13 ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ
50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಇನ್ಫೋಕಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ರೋಮಾಂಚಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮಾಜವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಯೋ ಹೊಸ ಹೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರ ನಡುವೆ, ಹೊಸ 2 ತಿಂಗಳ ಜಿಯೋ ಹೋಮ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೇವಲ 1200 ರೂ.ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಯೋ ಹೋಮ್ ಸೇವೆಯು 1000+ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, 30 ಎಂಬಿಪಿಎಸ್ ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾ, 12+ ಒಟಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ (ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್+ ಇತರರು), ವೈ-ಫೈ -6 ರೂಟರ್ ಮತ್ತು 4 ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಲೈಟ್ 2 ಉಚಿತವಾಗಿ, ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಜಿಯೋ ಗೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 2% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 3,000 ರೂ.ಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.