ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಸೆ.3): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಚೀನಾದ ವಿಜಯ ದಿನದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ನಾಯಕ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪವು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾ ಇತಿಹಾಸ ಮರೆಯಬಾರದು: ಟ್ರಂಪ್
ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, 'ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ನೀಡಿದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮರೆಯಬಾರದು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಚೀನಾ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಚೀನಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ:
ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ನಡುವಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆತಂಕವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಕರೆ:
ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್, ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಜಗತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾ-ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲು?
ಈ ಆರೋಪಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ರ ಆತಂಕವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು, ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಆರೋಪಗಳು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.ಈ ಘಟನೆಯು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ತರಬಹುದೇ? ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.