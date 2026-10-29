09:16 AM (IST) Oct 29

Karnataka News Live 29 October 2026 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ - ಲವ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕಥೆಗೆ BSNL ಟವರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್!

ಪತಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಏರಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಪತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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09:02 AM (IST) Oct 29

Karnataka News Live 29 October 2026 ಬಂಡೀಪುರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧ ತೆರವು? 11-13 km ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಾ?

ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
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08:26 AM (IST) Oct 29

Karnataka News Live 29 October 2026 ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋದೇ 59 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು, 90 ಲಕ್ಷ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಮುದ್ರಣ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 59 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ 90 ಲಕ್ಷ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಮುದ್ರಿಸಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಗರಣ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಆರೋಪ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 31 ಲಕ್ಷ ಬೋಗಸ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲಾನ್? ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ.

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08:15 AM (IST) Oct 29

Karnataka News Live 29 October 2026 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ ಜಿಂದಾಬಾದ್‌ ಘೋಷಣೆ ಮಂಡ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಾಗಿ 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ ಜಿಂದಾಬಾದ್‌' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
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08:03 AM (IST) Oct 29

Karnataka News Live 29 October 2026 Hubballi - ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಗಣೇಶನ ಅರ್ತನಾದ! ಹೊಸೂರು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹೊಸೂರು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಕೊಳೆತು ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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08:03 AM (IST) Oct 29

Karnataka News Live 29 October 2026 ಇಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಸೇರಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುವುದು.

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07:53 AM (IST) Oct 29

Karnataka News Live 29 October 2026 ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಶೀಘ್ರ ಡಿಪಿಆರ್‌ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಗ್ರಹ

ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಯ ಡಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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07:43 AM (IST) Oct 29

Karnataka News Live 29 October 2026 ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲ ಮತ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸುಪರ್ದಿಗೆ; ಬಾಬಾ ಹಾಕಿದ ನಾಮಫಲ ತೆರವು

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವಿದ್ಯಾದಾಸ ಬಾಬಾ ಅವರಿಂದ ಮರಳಿ ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಬಾಬಾ ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ, ಹಳೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಸತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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07:35 AM (IST) Oct 29

Karnataka News Live 29 October 2026 ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜೀನ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಕುಶಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ; ಪೂರೈಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ

ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾಪಸ್ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜೀನ್ಸ್ ಉದ್ಯಮ ತೀವ್ರ ಕುಶಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೂ, ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
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07:25 AM (IST) Oct 29

Karnataka News Live 29 October 2026 2027ರಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್‌ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್‌ ಸಹಿತ ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆ

Indian Railways: 2027ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

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07:08 AM (IST) Oct 29

Karnataka News Live 29 October 2026 ಕೇವಲ 1 ಡಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರವಾಸ! ಆಫರ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಭಾರತದಿಂದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ವಿಯೆಟ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ 1 ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಂದ ಹನೋಯ್ ಮತ್ತು ಹೋ ಚಿ ಮಿನ್ಹ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

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07:04 AM (IST) Oct 29

Karnataka News Live 29 October 2026 ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ - ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಭೆ, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರಲಿ, ರೈತರು ಪಟ್ಟು!

ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ ₹5,500 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಮಿತಿಯು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಪಟ್ಟು .

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