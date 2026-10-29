‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’. ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯಶ್, ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸರಿದೂಗಿಸಲಿದೆಯೇ? ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಯಶ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆಯೇ?
‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಮೇಲೆ ಯಶ್ಗೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸರಣಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಸುದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಘೋಷಣೆಯಾದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಗ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಮೇಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಶ್, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಿಂದ ಎದುರಾದ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮರೆಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ‘ರಾಮಾಯಣ’ದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದೇ ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕು ಯಶ್ ಪಾಲಿಗೆ!
‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಶ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕೇವಲ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಯಶ್, ಈ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರ, ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್; ರಾಮನಾಗಿ ರಣಬೀರ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ!
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣವೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅದ್ಧೂರಿ ತಾರಾಗಣ, ಭರ್ಜರಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’; 40 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಗುರಿ!
‘ರಾಮಾಯಣ’ವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ತರಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 40 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಗಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ₹1,500 ಕೋಟಿ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜುಗಳೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಅಂದಾಜುಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕವೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾದರೆ, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಮಾಡುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆಯೇ? ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಿಂದ ಎದುರಾದ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮರೆಸಲಿದೆಯೇ? ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯವರೆಗೆ ಕಾಯಲೇಬೇಕು.