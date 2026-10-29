ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.29): ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (Election Commission) ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಹಾಗೂ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭರಪೂರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ (Special Intensive Revision - SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಪಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿಲ್ಲ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು: ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿವರಣೆ
ಎಸ್ಐಆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, 'ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಿಹಾರ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧ ದೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ (Deletion) ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಹೌದು, ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು, ಬೇರೆಡೆಗೆ ವಾಸಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಿದವರು ಹಾಗೂ ನಕಲಿ (Duplications) ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ - ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲೇ ಅಭಾಸ!
ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (Priyank Kharge) ತಕ್ಷಣವೇ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ 'ಫಾರ್ಮ್ 7' (Form 7) ಅರ್ಜಿಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಬಳಿ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನನ್ನದೇ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (Returning Officers) ಸುದೀರ್ಘ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾದ 'ಫಾರ್ಮ್ 7' ಅರ್ಜಿಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, "ಆ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೇ ತಾನು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ 'ಮೇಲಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೇರೂರಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿ (Conspiracy) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದರ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಕಳಚಿ ಆಳದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆಯಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಹಲವು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 1 ರ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಈ ವೈರುಧ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.