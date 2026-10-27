06:27 AM (IST) Oct 27

Karnataka News Live 27 October 2026 ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ್ಯ - ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ರ್‍ಯಾಲಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ದೆಹಲಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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06:17 AM (IST) Oct 27

Karnataka News Live 27 October 2026 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭ, ಮಂಜು ವಾತಾವರಣ - ಈ ವರ್ಷದ ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ ನೀನೋ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಚಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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06:04 AM (IST) Oct 27

Karnataka News Live 27 October 2026 1988ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ನೆಲಕದಿರನಹಳ್ಳಿಯ 59 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದು - ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಲಕದಿರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1988ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 59 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತೀರ್ಪು ನೀಡುವಾಗ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
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05:55 AM (IST) Oct 27

Karnataka News Live 27 October 2026 ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - 30 ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ APC ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಕೆ, ಏನಿದರ ಲಾಭ?

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ತನ್ನ ಬಸ್‌ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ 30 ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಎಣಿಕೆ (ಎಪಿಸಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಎಣಿಸಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
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05:47 AM (IST) Oct 27

Karnataka News Live 27 October 2026 ಬೆಳಗಾವಿ - ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡಲು ಆಗದು - ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಎಸ್‌ಪಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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