ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. 6,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆರ್ವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.27): ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ, ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ (ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮಾದರಿಯ) ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (Fully Elevated Coaching Terminal) ಯೋಜನೆಗೆ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (DPR - Detailed Project Report) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ 'ಆರ್ವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್' (Aarvee Associates) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮನಿ-ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು (SWR) ಈ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ₹3.2 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಲಾದ ಎರಡು ಸುತ್ತಿನ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ವಿಫಲಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ' (Final Location Survey - FLS) ಕೆಲಸದ ದರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ (Rate Contract) 'ವೇರಿಯೇಷನ್' (ಸೇರ್ಪಡೆ/ಬದಲಾವಣೆ) ನಿಯಮಾವಳಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ನಿಯಮದಡಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ನಿರ್ಮಾಣ) ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಹಾಗೂ ಈ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಣಮಡಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ 'ಯಲಹಂಕ ಮೆಗಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್' ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು, ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ, ವಿವರವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ (Master Planning), ನಗರ ವಿನ್ಯಾಸ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರ್ವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ 'ರೈಲ್ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ' (RWF) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಎರಡು ಸುತ್ತಿನ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಈ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅನುಬಂಧಗಳು (Missing Annexures) ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮರು-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಯಿತಾದರೂ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 'ಪ್ರೈಮ್ ರೈಲ್' ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರ ಮೂಲದ 'ಆಕ್ಸಿಕ್ನೋ' (Axykno) ಎಂಬ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿ (Disqualified) ಹೊರಬಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆಯ 'ವೇರಿಯೇಷನ್' ನಿಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿ ಆರ್ವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
₹6,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ 16 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬೃಹತ್ ರೈಲ್ವೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗಲಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹6,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಯಲಹಂಕದ ರೈಲ್ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (PPP) ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವಿಕೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರ (DBFOT) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 20 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು (16 Platforms) ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 5 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಲಿ ಯಲಹಂಕ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಬಹುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ 192 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಎಕರೆ, 2 ಎಕರೆ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಯಲಹಂಕ ನಿಲ್ದಾಣದ ಯಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.