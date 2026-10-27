ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಜೊತೆಯಾದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪಾಯ? ನೋಡಿ..
ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಂದ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಈ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು!
ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸಹಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ಪದೇಪದೇ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಲರ್ಜಿ, ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವುದು ಏಕೆ?
ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ದೇಹದ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಜಗಿಯಲು, ನುಂಗಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಜೊಲ್ಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನುಂಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಜೊಲ್ಲು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹರಿಯಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವವರಿಗೆ ಜೊಲ್ಲು ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
ಶೀತ, ಧೂಳಿನ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೊಲ್ಲು ಹೊರಗೆ ಹರಿಯಬಹುದು.
ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಪದೇಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ನಿದ್ರೆಯ ನಡುವೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಆಗುವುದು, ಪದೇಪದೇ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೂ ಸುಸ್ತು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇವು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ (Sleep Apnea) ಎಂಬ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಉಸಿರಾಟವು ಪದೇಪದೇ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಗಮನವಿರಲಿ
ಬಾಯಿಯೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಜೊಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಉರಿಯೂತ, ಬಾಯಿಯ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ನುಂಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮದಿಂದಲೂ ಜೊಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಹೊಸದಾಗಿ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ.
ರಾತ್ರಿ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮೂಗಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಮಲಗುವ ಭಂಗಿ ಗಮನಿಸಿ: ಮಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಾಗ ಜೊಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬಾಯಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಒಸಡುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಯಾವಾಗ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು?
ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವುದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖದ ಒಂದು ಭಾಗ ವಾಲುವುದು, ಮಾತು ತೊದಲುವುದು ಅಥವಾ ಕೈಕಾಲುಗಳ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ (Stroke) ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಜೊತೆಯಾದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.