ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎ.ಪಿ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ 908 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ವಾಹನ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.27): ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ (Bengaluru Teachers' Constituency) ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ. ಶತಾಯಗತಾಯ ಗೆದ್ದೇ ತೀರಬೇಕೆಂದು ಪಣತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ (Puttanna) ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಡಿಎ (ಜೆಡಿಎಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎ.ಪಿ. ರಂಗನಾಥ್ (A.P. Ranganath) ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 908 ಮತಗಳ ಅಂತರದ ಕಹಿ ಸೋಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ವಾಹನ!
ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ತೆರೆದ ವಾಹನವನ್ನೂ (Open Jeep/Vehicle) ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು!
ಆದರೆ, ಎಣಿಕೆ ಮುಗಿದು ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎ.ಪಿ. ರಂಗನಾಥ್ ಪರವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳಯ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು. ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆಂದು ತಂದಿದ್ದ ಆ ತೆರೆದ ವಾಹನ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತವಾಗಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಯಿತು.
ಕೈತಪ್ಪಿದ 6ನೇ ಬಾರಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ 5 ಬಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಸತತ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತದಾರರು ಈ ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ದು, ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಜೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
- ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎ.ಪಿ. ರಂಗನಾಥ್ ಪಡೆದ ಮತಗಳು: 10,810
- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಪಡೆದ ಮತಗಳು: 9,902
- ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ: 908 ಮತಗಳು
ಮೈತ್ರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎ.ಪಿ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅತ್ತ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಬೇಕಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಗೆ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಮುಳುವಾಯಿತೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.