08:20 AM (IST) Nov 27

Karnataka News Live 27 November 2025BBK 12 - ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಊಟದ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ಸೀನಿಯರ್ಸ್;‌ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಜಗತ್ ಕಿಲಾಡಿ!

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್‌ 11 ಶೋನ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸೀಸನ್‌ 11 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಂಜು ಉಗ್ರಾವತಾರ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಾಹಿನಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

Read Full Story
08:08 AM (IST) Nov 27

Karnataka News Live 27 November 2025Brahmagantu Serial - ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಅರ್ಚನಾ

ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯರಾದ ಸನ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ರಾವ್, ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಳಸಿ, ಗಂಭೀರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

Read Full Story
07:52 AM (IST) Nov 27

Karnataka News Live 27 November 2025BBK 12 - ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ ರಿಷಾ ಗೌಡ!

Bigg Boss Kannada Season 12 Episode Update: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ನೋ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ರಿಷಾ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Read Full Story
07:36 AM (IST) Nov 27

Karnataka News Live 27 November 20259 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಲವು

ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಸಚಿವರಾದ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕರ್ನಾಟಕದ 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ.

Read Full Story